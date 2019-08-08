Экономика

Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлебаИзвестия 07:18

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. Как рассказали в ведомстве в четверг, 8 августа, повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции.
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