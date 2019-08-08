Экономика
Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлебаИзвестия 07:18
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. Как рассказали в ведомстве в четверг, 8 августа, повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Кадыров раскритиковал имама Шамиля
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» раскритиковал деятельность имама Шамиля в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции.
Обновлено в 09:27
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.
Обновлено в 05:41
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Россияне перекрыли дорогу и начали танцевать лезгинку
В Калуге 6 августа на пересечении улиц Марата и Кирова неизвестные перекрыли движение автомобилей, чтобы исполнить танец, похожий на лезгинку.
Обновлено в 05:25
Футбол
Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Общество
У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Врачи поставят протез руки избитой девочке из Ингушетии
Обновлено в 07:46
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:59
Происшествия
СК назвал причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском.
Обновлено в 09:53
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Друзья назвали место и дату прощания с Аллой Вербер
Прощание с fashion-директором ЦУМа и вице-президентом Mercury Аллой Вербер состоится в Торонтно утром 12 августа, сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин.
Обновлено в 11:25
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала, кому стоит забыть о сырах с плесенью, пишет «АиФ».
Обновлено в 11:22
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Футбол
СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Галатасарая»
Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему турецкого «Галатасарая» Мбайе Дианю.
Обновлено в 11:06
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41