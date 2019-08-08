Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлебаГазета.Ru вчера в 07:44
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. По информации ведомства, цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции.
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