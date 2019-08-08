Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлебаГазета.Ru 07:44
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. По информации ведомства, цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Футбол
Игрок «Манчестер Сити» Лерой Сане выбыл из-за травмы на полгода
Серьезную травму получил полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане, 8 августа сообщает пресс-служба английского клуба.
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Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:59
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
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Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных европейских автомобилей в России.
Обновлено в 07:05
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей.
Обновлено в 08:52
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Кино
Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено в 11:59
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор убийце двоих детей и беременной девушки
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении мужчины, убившего двоих детей и несовершеннолетнюю беременную девушку, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 11:06
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
В Совфеде предложили определить перечень мест для митингов и акций
Сенатор Людмила Бокова предлагает определить федеральным законом четкий перечень мест для политических акций и митингов в РФ.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки
Бетоновоз и легкой автомобиль столкнулись в Саратове, три человека погибли.
Обновлено в 12:37
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Политика
Опубликованы объяснения Кадырова перед дагестанцами
Обновлено в 12:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено в 12:10
Авто
Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году
Новые поколения седана Renault Logan, хэтчбека Sandero и кроссовера Sandero Stepway покажут в Европе в ближайшие 2 года.
Обновлено в 03:23
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца
В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.
Обновлено в 11:49