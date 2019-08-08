Экономика
Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлебаИзвестия 07:18
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. Как рассказали в ведомстве в четверг, 8 августа, повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
«Краснодар» отказал итальянскому клубу в трансфере Сулейманова
Как пишет «Чемпионат», «быки» отказались продавать Сулейманова итальянскому клубу.
Обновлено в 13:50
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Энди Кэрролл вернется в «Ньюкасл»
Нападающий Энди Кэрролл вернется в "Ньюкасл".
Обновлено в 08:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Футбол
Тун — Спартак 2:3
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено в 14:51
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Жителей Волгоградской области вакцинируют от сибирской язвы
Региональный Роспотребнадзор распорядился организовать в районах области вакцинацию населения против сибирской язвы.
Обновлено в 03:16
Кино
Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Кино
Маколей Калкин показал героя ремейка «Один дома»
Обновлено в 07:47
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика
Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Обновлено вчера в 11:06
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Футбол
Давид Луиз и Тирни проходят медобследование для «Арсенала»
Оба футболиста прибыли на медобследование для лондонского клуба. Бразилец уже его проходит, шотландец приступит в ближайшее время.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33