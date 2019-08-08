Экономика

Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлебаИзвестия 07:18

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. Как рассказали в ведомстве в четверг, 8 августа, повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Участники рынка считают заявления о скачке цен на хлеб спекуляцией

ТАСС09:31

Минсельхоз заявил о стабильности ситуации на рынке хлеба в России

RT на русском08:12

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на хлеб

Rambler News Service07:08

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России

РБК07:40

Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба

Коммерсантъ07:20

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Газета.Ru07:44

Минсельхоз заверил, что ситуация на рынке хлеба в РФ стабильная, без резких колебаний цен

ПРАЙМ07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Политика

В Сербии предложили передать Косово России

Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Энергетика

Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ

Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

Путин обсудил строительство дорог с главой Оренбургской области

Обновлено в 11:30
Футбол

«Краснодар» отказал итальянскому клубу в трансфере Сулейманова

Как пишет «Чемпионат», «быки» отказались продавать Сулейманова итальянскому клубу.
Обновлено в 13:50
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Футбол

Энди Кэрролл вернется в «Ньюкасл»

Нападающий Энди Кэрролл вернется в "Ньюкасл".
Обновлено в 08:50
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном

Обновлено вчера в 10:56
Технологии

«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян

Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Футбол

Тун — Спартак 2:3

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено в 14:51
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Жителей Волгоградской области вакцинируют от сибирской язвы

Региональный Роспотребнадзор распорядился организовать в районах области вакцинацию населения против сибирской язвы.
Обновлено в 03:16
Кино

Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца

Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Кино

Маколей Калкин показал героя ремейка «Один дома»

Обновлено в 07:47
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Общество

МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика

Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом

Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
Обновлено в 07:00
Происшествия

На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек

Обновлено в 10:30
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Обновлено вчера в 11:06
Наука

Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление

Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Футбол

Давид Луиз и Тирни проходят медобследование для «Арсенала»

Оба футболиста прибыли на медобследование для лондонского клуба. Бразилец уже его проходит, шотландец приступит в ближайшее время.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Задержанные в Польше россияне арестованы

Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное