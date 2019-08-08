Экономика
Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлебаИзвестия вчера в 07:18
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. Как рассказали в ведомстве в четверг, 8 августа, повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции.
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Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Обновлено вчера в 06:29
Здоровье
Врачи назвали полезные свойства баклажанов
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Земельный рынок обещан Украине с 2020 года
Земельный рынок обещан Украине с 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский обещал до конца 2019 года провести земельную реформу и запустить процесс создания рынка агроземель в стране.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки
Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Технологии
ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году
Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Оренбургской области в ДТП погибли три человека
Три человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Бузулукском районе Оренбургской области.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Сбербанк решил заняться производством мультфильмов
Вместе с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли и займется созданием анимационного кластера на базе «Союзмультфильма», уточнила она.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Экономика
Росстат: В России подорожал черный хлеб
В России подорожал черный хлеб. В июне он прибавил в цене почти на 10 процентов, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика
«Сбербанк» продал долю в Михайловском ГОКе
Sberbank Investments Limited продала Лебединскому ГОКу 10,00003% акций Михайловского ГОКа, сообщает компания.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Синоптик назвал время окончания шторма в Москве
До вечера 9 августа в городе ожидается очень сильный дождь и шквалистый ветер до 20 – 25 м / с. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города к осторожности из-за штормового предупреждения.
Обновлено в 01:45
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург
ОАО РЖД рассмотрит вопрос проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на совещании 23 августа, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 22:45
Технологии
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Владимир Путин двадцать лет назад взошёл на политический Олимп
Конец прошлого века выдался для России особенно тяжёлым, но именно в это время президент Борис Ельцин принял судьбоносное решение.
Обновлено 07 августа в 14:21
Политика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Технологии
Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей
Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.
Обновлено вчера в 19:09
Здоровье
Кардиохирург прояснил, как один бокал вина в день влияет на сердце
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал, что нужно делать для сохранения здоровья сердца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:55