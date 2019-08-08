Экономика
Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлебаИзвестия 07:18
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. Как рассказали в ведомстве в четверг, 8 августа, повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 03:41
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Авто
Назвали самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Политика
Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России
Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Авто
Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году
Новые поколения седана Renault Logan, хэтчбека Sandero и кроссовера Sandero Stepway покажут в Европе в ближайшие 2 года.
Обновлено в 03:23
Политика
МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве
Явную агитацию представляет собой опубликованная 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепа США в Twitter подробная информация о несанкционированной акции в Москве.
Обновлено в 12:09
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Помощник госсекретаря США по Латинской Америке подала в отставку
Помощник госсекретаря США по Западному полушарию и Латинской Америке Кимберли Брайер подала в отставку.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Интернет
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.
Обновлено в 11:39
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Обновлено в 06:11
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски
«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03