Экономика
Минсельхоз прокомментировал рост цен на хлебЮжный Федеральный вчера в 10:04
В Минсельхозе заверили, что отмеченный с начала года рост цен на хлеб укладывается в рамки инфляции, а ситуация на рынке, в разрезе данного сегмента, оценивается как стабильная.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В Черное море идет американский эсминец
В издании указывают то, что согласно Конвенции Монтрё, корабли стран нечерноморского региона имеют право находится в водах Черного моря не более 21 суток.
Обновлено вчера в 09:46
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 04:43
Общество
В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Обновлено в 04:10
Происшествия
Полиция запросила у СМИ видео с митинга против строительства храма в Екатеринбурге
Напомним, что в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у драмтеатра.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Китайская компания Huawei на конференции для разработчиков представила собственную операционную систему HarmonyOS, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Политика
«Эхо Москвы» откроет бюро на Украине в случае изменения языковых квот
Бюро российской радиостанции "Эхо Москва" может в ближайшее время появиться на Украине, если будет пересмотрен закон о языковых квотах.
Обновлено в 04:59
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Начальник полиции застрелил мужа подруги в Забайкалье
Обновлено в 04:57
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Технологии
Китай проявил интерес к покупке российских новейших двигателей ПД-14
Китай проявляет интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 05:45
Футбол
EsRadio: у «Реала» нет предложений по Бэйлу
Обновлено в 01:28
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Музыка
Slipknot выпустили новый альбом
Релиз нового альбома группы Slipknot "We Are Not Your Kind" состоялся 9 августа 2019 года на лейбле Roadrunner Records.
Обновлено в 05:25
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса и иномарки под Новороссийском.
Обновлено в 05:34
Общество
Россияне стали меньше доверять окружающим
Участники опроса говорили, что стали меньше доверять коллегам (снижение на 25%), друзьям (на 18,2%) и родственникам (на 12,6%).
Обновлено в 04:05
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Общество
«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Совфед разработает законопроект о местах для митингов
Законопроект о местах для митингов разработает временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32