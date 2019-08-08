Экономика
Минсельхоз прокомментировал резкий рост цены на хлебФедералПресс вчера в 09:00
Министерство сельского хозяйства ответило на информацию о том, что в России подорожал хлеб. Там заявили, что текущая ситуация на отечественном рынке хлеба стабильная. Также министерство добавило, что никаких резких ценовых колебаний нет.
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
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Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
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Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
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Стала известна зарплата космонавтов в России
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Обновлено вчера в 10:57
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В Беларуси начали собирать новый седан Geely
Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.
Обновлено вчера в 15:39
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Uber получил самый большой убыток за всю историю компании
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Обновлено в 05:38
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Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
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Обновлено вчера в 12:55
Экономика
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Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
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В столице началось внедрение нового стандарта работы поликлиник "Московский стандарт +", сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:25
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Путина попросили признать Вологду городом исторического наследия
Вологодский губернатор Олег Кувшинников попросил президента Владимира Путина наделить Вологду статусом города исторического наследия.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре
Обновлено в 07:31
Происшествия
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За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
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Yota запустила Yota Nebo — теперь рекламу можно размещать и на небе
Обновлено вчера в 10:50
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Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
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Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о послеоперационном состоянии семилетней Аиши Ажиговой, которой после избиения потребовалась ампутация части правой руки.
Обновлено в 05:40