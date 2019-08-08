Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлебаBFM.ru 09:18

Рост розничных цен на хлебобулочные изделия соответствует уровню инфляции. Ситуация на рынке оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний. Так Минсельхоз прокомментировал данные Росстата о повышении цен на хлеб, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
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