Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлебаГазета.Ru 07:44
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. По информации ведомства, цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции.
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Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
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Напомним, по итогам января-мая 2019 года автобус малого класса ПАЗ-3205 стал самым продаваемым на вторичном рынке России.
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