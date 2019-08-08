Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлебаГазета.Ru 07:44

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. По информации ведомства, цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Минсельхоз заявил о стабильности ситуации на рынке хлеба в России

RT на русском08:12

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Газета.Ru07:44

Минсельхоз: подорожание хлеба с начала 2019 года в РФ соответствует уровню инфляции

ТАСС07:18

Минсельхоз прокомментировал данные о резком росте стоимости хлеба

Московский Комсомолец07:21

Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба

Коммерсантъ07:20

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России

РБК07:40

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на хлеб

Rambler News Service07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Начался новый штурм резиденции Атамбаева

В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика

Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Политика

Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Транспорт

Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро

Два щита заканчивают работы одновременно - такого в истории подземки еще не было, - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Улица Народного Ополчения".
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

43-летняя актриса украинского происхождения Милла Йовович ждет третьего ребенка.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Россияне вернулись в село после взрывов и увидели поле боя

Обновлено в 08:24
Футбол

Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи».
Обновлено в 08:17
Музыка

Джеймс Блейк показал многоликость любви в новом клипе

Обновлено в 05:04
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

Samsung представил новый флагманский смартфон

Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова

ЦСКА отказался продавать форварда Федора Чалова в Кристал Пэлас, отклонив второе предложение из Лондона, сообщил в твиттере журналист Алан Никсон.
Обновлено в 04:16
Авто

ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150

Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Происшествия

В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека

В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Гаджеты

Как оснастить MacBook сенсорным экраном за один доллар и 16 часов работы

Кевин заметил, что если взглянуть на блестящие поверхности под углом, то можно понять, касается ли палец непосредственно самой поверхности или нет — если палец совпадает с собственным отражением, то можно реализовать схему сенсорного экрана.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В ГИБДД назвали дороги с наибольшим числом аварий

Основной причиной аварий Понарьин назвал несоблюдение водителями скоростного режима.
Обновлено в 07:36
Общество

ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают

Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Политика

Baza обвинила «Роснефть» в слежке за своими журналистами

С помощью слежки за журналистами служба безопасности «Роснефти» планирует выяснить, был ли кем-то заказан материал о загородном доме Сечина, утверждают источники Baza.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии установят протез правой руки семилетней Аише Ажиговой, которая была избита в Ингушетии.
Обновлено в 08:16
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Авто

Названы самые незащищенные от угона автомобили

Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Футбол

«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
Обновлено в 06:36
Политика

СМИ рассказали о поддерживаемом США конкуренте «Северному потоку – 2»

США нашли новую альтернативе "Северному потоку – 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.
Обновлено в 08:25
Политика

Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Транспорт

Володин проверил готовность аэропорта Гагарин

Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится с рабочей поездкой в своем избирательном округе.
Обновлено в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное