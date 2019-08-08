Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлебаГазета.Ru 07:44
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. По информации ведомства, цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Росстат сообщил о серьезном росте цен на хлеб
В России за первые 7 месяцев этого года цены на хлеб выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, больше всего подорожал черный хлеб.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
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Общество
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УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Наука
Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров
Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Авто
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Технически, Indy Yellow — новинка, хотя оттенок очень похож на прошлогодний яркий цвет краски NSX, а Acura считает его «наследственным цветом».
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В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек
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Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
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За супергравитацию присудили специальную премию Мильнера по физике
Обновлено вчера в 03:25