Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлебаГазета.Ru 07:44
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. По информации ведомства, цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции.
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Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Киргизии силовики задержали бывшего президента Атамбаева
Обновлено вчера в 11:59
Наука
Ученые рассказали, кому нельзя много пить кофе
"Наши наблюдения показывают, что ежедневное употребление одной-двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, страдающих от мигрени, однако три и более чашки могут заметно повышать вероятность появления головных болей", — рассказывает Элизабет Мостофски (Elizabeth Mostofsky) из Гарвардского университета (США).
Обновлено в 07:03
Наука
За супергравитацию присудили специальную премию Мильнера по физике
Обновлено вчера в 03:25
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана
Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче предсезонного турнира Кубок президента Казахстана.
Обновлено в 07:32
Транспорт
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект об агрегаторах такси
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Здоровье
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Наибольшее количество диагнозов насчитывается среди опухлей бронхов и лёгких — 64,71%, 11,76% — рак желудка и гортани, у 5,88% граждан с вредной работой выявили новообразования в почках.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье
Врач рассказала, кому надо забыть про сыр с плесенью
По словам Юлии Пановой, сыры с плесенью могут выделять токсические вещества, а также нередко они становятся причиной листериоза.
Обновлено в 09:40
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Наука
Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Политика
Косово предложили отдать России
Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Обновлено 31 июля в 04:27
Наука
Нейросети Google принесли не прибыль, а полумиллиардные убытки
Согласно официальной финансовой отчётности, которую изучил Bloomberg, в прошлом году выручка выросла до 125 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей), но при этом убытки составили более 570 миллионов (37,2 миллиарда рублей).
Обновлено в 08:18
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Политика
Спикер парламента Польши ушел в отставку из-за скандала с самолетом
Спикер нижней палаты польского парламента (сейма) Марек Кухчиньский решил уйти в отставку после скандала с использованием им и его семьей правительственных самолетов и вертолетов в личных целях.
Обновлено в 09:31
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
Экономика
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину предъявили обвинение
Фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергею Фомину предъявили обвинение, следствие просит о его аресте.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Политика
«Мистер Пельмени». Чем запоминаются американские послы в России
"Мистер Пельмени" Предшественник Хантсмана Джон Теффт возглавлял отдел по работе с СССР, а затем СНГ в Госдепартаменте и заведовал дипмиссией в Литве, Грузии и на Украине.
Обновлено в 01:00