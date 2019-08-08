Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. По информации ведомства, цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского» Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Здоровье 7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Армия и оружие В российской армии создают подразделения «антихакеров» Издание, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщает об уже разработанном ПО, которое сможет обеспечить многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления.

Политика Медведев прокомментировал задержание Атамбаева Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом этой республики, передает РИА Новости.

Экономика Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.

Армия и оружие СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.

Технологии «Газпром-медиа» открыл агентство для продвижения блогеров В июне этого года «Газпром-медиа» инвестировала в группу компаний Happy Monday Family, которая занимается интернет-рекламой с участием блогеров.

Политика Руководство Абхазии почтило память погибших в войне 2008 года Руководство Абхазии почтило память миротворцев, ополченцев, солдат и офицеров российской армии и мирных жителей, погибших в грузино-осетинской войне 2008 года, передает корреспондент РИА Новости.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Политика Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.

Технологии МТС позволит донатить бургеры, кофе и сертификаты на WASD.TV Сервис работает с такими программами, как OBS Studio и XSplit. Альтернативные донаты интегрированы в чат канала стримера.

Шоу-бизнес Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка Актриса и модель Милла Йовович рассказала в Инстаграме, что ждет третьего ребенка.

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Хоккей Талисман СКА Конь-огонь прыгнул с тарзанки в Сочи Талисман петербургского хоккейного клуба СКА Конь-Огонь прыгнул с тарзанки в Сочи.

Здоровье Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России В 2018 году число детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями, стало рекордным для России. Это следует из данных Росстата.

Футбол «Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола "Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.

Кино Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.

Общество На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.

Политика В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.