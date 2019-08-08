Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлебаГазета.Ru 07:44

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства. По информации ведомства, цены на хлеб в этом году не росли быстрее инфляции.
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