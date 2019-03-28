Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из ТурцииГазета.Ru вчера в 09:43
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из текста следует, что объем поставок предлагается увеличить до 150 тысяч тонн в год.
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Минсельхоз: увеличение квоты на турецкие томаты не окажет существенного влияния на рынок
Rambler News Serviceвчера в 14:17
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Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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В Москве с 1 апреля пациентов начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям от шести видов рака, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения столицы Игорь Хатьков.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
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Гендиректор «Реала» провёл встречу с агентом Пьянича
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ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
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Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
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Бывший министр "Открытого правительства" России Михаил Абызов создал организованное преступное сообщество (ОПС) не позднее 2011 года, то есть за год до прихода в правительство.
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Общество
Роспотребнадзор выявил 159 партий небезопасной продукции за неделю
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