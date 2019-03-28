Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из ТурцииГазета.Ru 09:43
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из текста следует, что объем поставок предлагается увеличить до 150 тысяч тонн в год.
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Минсельхоз: увеличение квоты на турецкие томаты не окажет существенного влияния на рынок
Rambler News Service14:17
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