Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из ТурцииГазета.Ru вчера в 09:43
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из текста следует, что объем поставок предлагается увеличить до 150 тысяч тонн в год.
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Минсельхоз: увеличение квоты на турецкие томаты не окажет существенного влияния на рынок
Rambler News Serviceвчера в 14:17
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Происшествия
Работа аэропорта Сиднея возобновлена
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
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По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
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Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля
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Хоккей
Форвард «Айлендерс» Эберле назван первой звездой дня в НХЛ
Второй звездой назван форвард«Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт. Нападающий забил два гола в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:4).
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом
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Политика
Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
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Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Космос
Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью из трех человек
Обновлено в 03:35
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Хоккей
«Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:2) и обеспечил выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".
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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
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Армия и оружие
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«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Авто
Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором
Корейская компания в рамках автосалона в Сеуле представила новую версию Hyundai Sonata.
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Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
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Политика
Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР
К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
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