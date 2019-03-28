Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из ТурцииГазета.Ru вчера в 09:43

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из текста следует, что объем поставок предлагается увеличить до 150 тысяч тонн в год.

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

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