Экономика

Минсельхоз предложил увеличить квоту на поставки томатов из ТурцииSfera.fm 04:41

Минсельхоз предлагает увеличить до 150 тыс. тонн в год квоту на поставки томатов в Россию из Турции. Об увеличении квоты в 3 раза на ввоз в Россию турецких томатов говорится в проекте приказа Минсельхоза, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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