Экономика
Минсельхоз предложил сохранить нулевую пошлину на экспорт пшеницыКоммерсантъ 10:30
Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы, говорится в проекте постановления правительства России. Авторы инициативы отмечают, что в России ожидается урожай в 118 млн тонн пшеницы — он полностью покроет спрос на внутреннем рынке и позволит отправлять зерно на экспорт.
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Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Обновлено в 07:40
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Экономика
Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн
Обновлено вчера в 17:01
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
Обновлено в 09:33
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Политика
США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя
США приняли решение снять санкции с генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал американского ставленника, оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 02:15
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала откровенное видео в купальнике
На видео можно заметить, как Анна Седокова в откровенном купальнике позирует в разных ракурсах перед камерой, а потом ныряет в бассейн.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Армения начала процесс приобретения российских истребителей Су-30СМ
Армения начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.
Обновлено в 03:15
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модель LADA XRay в мае
Программа LADA Finance позволяет приобрести автомобиль в кредит под 3,9% годовых с дополнительной выгодой 50 тысяч рублей.
Обновлено в 08:13
Футбол
Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Обновлено в 10:23
Кино
Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23