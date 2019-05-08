Минсельхоз предложил сохранить нулевую пошлину на экспорт пшеницыКоммерсантъ 10:30

Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы, говорится в проекте постановления правительства России. Авторы инициативы отмечают, что в России ожидается урожай в 118 млн тонн пшеницы — он полностью покроет спрос на внутреннем рынке и позволит отправлять зерно на экспорт.

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Политика США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя США приняли решение снять санкции с генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал американского ставленника, оппозиционера Хуана Гуайдо.

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