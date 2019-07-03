Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягодКоммерсантъ 14:13
Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
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