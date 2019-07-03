с чего всё началось

В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.

Футбол «Верона» согласовала условия с защитником «Спартака» Боккетти Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте, что итальянский клуб "Верона" согласовал с 32-летним защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти условия.

Политика Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

Происшествия На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.

Общество Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.

Спорт IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.

Происшествия Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.

Шоу-бизнес 22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе со скейтбордистом, с которым тайно встречалась два года Своевольная Лурдес уже в 22 года знает, чего она хочет: и это вовсе не слава и популярность, в которой на протяжении всей своей жизни купается ее мама — легендарная Мадонна.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Общество Бесполые фамилии появятся в Исландии Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сейчас в Исландии используются патронимические или матронимические фамилии, в основе которых лежат имена одного из родителей.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин развелся с женой Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.

Происшествия Чиновники Минобрнауки потратили 360 млн на несуществующую систему Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей.

Политика Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100 Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов» Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.

Армия и оружие Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Авто Bentley Mulsanne в спецверсии W.O. Edition доехал до России Компания Bentley представила в России три автомобиля Bentley Mulsanne в специальной юбилейной версии W.O. Edition, приуроченной к столетию марки.

Культура Организаторы назовут участников Дрезденского бала в Петербурге Организаторы Дрезденского бала, который впервые в этом году примет Петербург, расскажут об участниках оперного фестиваля и его программе.