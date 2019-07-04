Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибовИзвестия вчера в 12:32

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного ведомством.
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Минсельхоз объяснил идею контролировать сбор грибов и ягод

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РБК02:59

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

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Эхо Москвывчера в 19:08

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Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

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