Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягодРИА Новости 12:33
В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
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Экономика
Законопроект о выплатах по советским вкладам внесен в Госдуму
Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Дождевая вода затопила Куракину дачу
Уткам в парке Куракина дача приходится плавать в грязной дождевой воде.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
На Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
В ГИБДД факт обращения гражданина уже подтвердили и готовятся начать проверку по факту эпизода с автомобилем Пугачевой.
Обновлено в 06:47
Общество
В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней
Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации» украинского языка
Во вторник, 2 июля, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №10414 «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка.)»
Обновлено в 06:18
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Политика
Шемякин показал Путину его в молодости
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Транспорт
Аэроэкспрессы начнут ходить из аэропорта Шереметьево в Одинцово
Ранее сообщалось, что с 6 июля между станциями метро «Петровско-Разумовская» и Московского центрального кольца «Лихоборы» начнут ходить автобусы.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:59
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Саша Черно встретилась с матерью в тюрьме
Саша Черно рассказала о затяжном конфликте с матерью.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Кино
Определен режиссер сериала «Властелин колец»
Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:15
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые снялась в нижнем белье после родов
Певица Саша Савельева выложила в блоге свою фотографию в нижнем белье Calvin Klein, поверх которого накинут шерстяной кардиган.
Обновлено в 05:48
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Общество
Две трети рабочих мест в Москве находятся за пределами центра города
По словам мэра, в последнее время две трети рабочих мест были созданы за Третьим транспортным кольцом, хотя еще десять лет назад свыше 40% из них располагались в центре Москвы.
Обновлено в 11:56
Космос
InSight переставил марсианский бур на другое место
Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Политика
Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии
Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.
Обновлено в 11:35
Общество
Лишь четверть россиян постоянно контролируют свои расходы
Согласно итогам исследования, лишь четверть россиян на регулярной основе контролируют свои расходы.
Обновлено в 03:47
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56