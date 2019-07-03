Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягодРИА Новости вчера в 12:33
В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
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Политика
Песков объяснил неразглашение всей информации о ЧП с подводниками
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальным неразглашение всей информации о ЧП с российскими моряками-подводниками.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Националисты напали на российских туристов в Грузии
В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о новой фигуре пилотажа, на которую способен вертолет Ми-28Н
Боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" способен выполнять совершенно новую фигуру пилота, которая получила название "воронка на хвост".
Обновлено в 01:07
Происшествия
Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск
Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Число смертей в скорой помощи увеличилось в России
В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье
Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Россиянкам разрешат мужские профессии
Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» после ночной смены с помощью гипсовой маски
Екатерина Стриженова показала поклонникам, как «вернуть лицо» после изнуряющей ночной смены.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета
В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:35
Политика
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Кино
Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера
В среду, 3 июля, стало известно, что кинокомпания Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера.
Обновлено вчера в 14:53
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Хоккей
«Барыс» подписал контракт с канадским форвардом Хелевкой
«Барыс» объявил о переходе в команду нападающего Адама Хелевки.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено вчера в 13:56
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14