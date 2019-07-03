Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягодРИА Новости вчера в 12:33

В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
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Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Газета.Ruвчера в 22:27

Минсельхоз, возможно, будет регулировать сбор, переработку и оборот ягод, грибов и лекарственных растений

Эхо Москвывчера в 19:08

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

RT на русскомвчера в 12:14

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

РИА Новостивчера в 12:33

Минсельхоз предлагает дать ему право регулировать сбор диких грибов и ягод

BFM.ruвчера в 14:40

Минсельхоз планирует взять под контроль сбор грибов и ягод

Ведомостивчера в 10:38

Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов

РБКвчера в 10:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
Политика

Песков объяснил неразглашение всей информации о ЧП с подводниками

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальным неразглашение всей информации о ЧП с российскими моряками-подводниками.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Националисты напали на российских туристов в Грузии

В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Армия и оружие

Летчик-испытатель рассказал о новой фигуре пилотажа, на которую способен вертолет Ми-28Н

Боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" способен выполнять совершенно новую фигуру пилота, которая получила название "воронка на хвост".
Обновлено в 01:07
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Общество

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Общество

Россиянкам разрешат мужские профессии

Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова «возвращает лицо» после ночной смены с помощью гипсовой маски

Екатерина Стриженова показала поклонникам, как «вернуть лицо» после изнуряющей ночной смены.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета

В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:35
Политика

Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Кино

Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера

В среду, 3 июля, стало известно, что кинокомпания Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера.
Обновлено вчера в 14:53
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Хоккей

«Барыс» подписал контракт с канадским форвардом Хелевкой

«Барыс» объявил о переходе в команду нападающего Адама Хелевки.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

Обновлено вчера в 13:56
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
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