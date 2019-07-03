Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягодРИА Новости 12:33

В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
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