с чего всё началось

В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.

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