Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягодРИА Новости вчера в 12:33
В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу сказано, что дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является "экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста".Российская газетавчера в 12:51
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