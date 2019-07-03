Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягодРИА Новости 12:33
В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
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Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика
Путин назвал отношения России и Италии особенными
Президент РФ Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что позволило двум странам сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено в 18:47
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Политика
В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Обновлено в 18:22
Происшествия
В Италии произошло мощное извержение вулкана
На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Банк «Уралсиб» продлевает автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Банк «Уралсиб» продлевает прием заявок и выдачу кредитов по программам с господдержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России
В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено в 14:26
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Наука
Инженеры разработали «умные» очки с автофокусом
Обновлено в 16:29
Кино
Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры
«Однажды в Голливуде» станет девятой лентой в карьере Квентина Тарантино.
Обновлено в 09:37
Общество
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах
Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках
По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Рынок труда в Приморье бьется в конвульсиях. Почему?
К власти на рынке труда пришло поколение Y. «Взрослые подростки» штурмуют компании, занимают различные должности.
Обновлено в 18:32
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Обновлено в 16:38
Политика
Пушков ответил на отказ Украины пригласить на выборы наблюдателей ПАСЕ
Ранее Киев решил отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Верховную раду Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.
Обновлено в 20:21