Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягодРИА Новости вчера в 12:33
В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу сказано, что дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является "экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста".Российская газетавчера в 12:51
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высоко оценил новую форму петербуржцев на новый сезон.
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Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
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Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2".
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Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
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Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
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Общество
В России разработали плацкарт без «боковушек»
В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
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Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
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Обновлено в 07:56
Политика
Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»
Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
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Политика
В партии Зеленского назвали первые шаги к завершению войны в Донбассе
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что для прекращения войны в Донбассе необходимо сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий.
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Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
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Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
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Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей
Обновлено в 12:31
Спорт
Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
Обновлено в 11:07
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Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
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Обновлено в 10:19
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
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Названы проблемы, которые канадская бронетехника несёт Украине
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Обновлено 02 июля в 11:00
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«Томь» пополнилась вратарем и просматривает участника чемпионата мира U17
Бывший игрок сборной России U17, участник финальных стадий чемпионатов мира (4 матча) и Европы (2 гола в 5 встречах) в минувшем первенстве ФНЛ провел 25 матчей, забив один мяч и сделав две передачи.
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19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10