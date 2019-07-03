Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягодРоссийская газета вчера в 12:51
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Когда-то их сбором и переработкой занимались местные организации потребкооперации, а также многочисленные "частники".
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу сказано, что дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является "экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста".Российская газетавчера в 12:51
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