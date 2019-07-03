с чего всё началось

Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Когда-то их сбором и переработкой занимались местные организации потребкооперации, а также многочисленные "частники".

Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Политика Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.

Политика Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Авто Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.

Космос Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Общество В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках. Темичева подчеркнула, что недавно впервые в своей жизни упала в обморок.

Здоровье Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений Эксперты НМП готовы совместно с депутатами Государственной Думы внести изменения и доработать законопроект, чтобы предлагаемые формулировки проекта наиболее полно отвечали идее защиты медицинских работников от нападений.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Происшествия В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли» По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.

Экономика Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в порт Одессы В порт Одессы пришли несколько кораблей НАТО, среди которых американский эсминец USS Carney, канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan.

Политика Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Кино Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.

Музыка В Ярославле рабочие завода зачитали рэп против американских санкций Рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп и сняли видеоклип, в котором они выступают против американских санкций и заявляют, что хотят быть уверенными в завтрашнем дне, они рассчитывают, что в США их услышат, рассказал РИА Новости работник завода и автор идеи Илья Бондаренко.

Энергетика Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Политика Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.