Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибовИзвестия 12:32

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного ведомством.
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