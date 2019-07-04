Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного ведомством.

Армия и оружие Амнистию Башара Асада не признали в России Свой срок в пять лет и шесть месяцев общего режима и ограничение свободы в один год Саид Алхазов получил по приговору Шалинского горсуда Чеченской Республики, который в январе 2016 года признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).

Политика Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

Политика «Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.

Политика Путин назвал условия для диалога с Киевом Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если украинский лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.

Происшествия Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Происшествия В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.

Армия и оружие Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне.

Армия и оружие Черноморский флот и авиация РФ начали совместные учения На фоне учений НАТО подразделения армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны России начали совместные учения с Черноморским флотом.

Общество Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Политика Верховная рада призвала Украину материться по-украински Верховная Рада Украины Издание «Украинская правда» приводит пояснения инициатора законопроекта «О противодействии сквернословию» депутата Верховной Рады Ольги Богомолец, сообщившей, что целью документа является предотвращение употребления ненормативной лексики в публичном пространстве.

Происшествия Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Происшествия Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

Шоу-бизнес РЖД опровергли увольнение начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой Как сообщили в пресс-службе, данные об отстранении от должности начальника Рижского вокзала в Москве являются недостоверными.

Наука Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

Экономика Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8% Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.

Наука Ученые придумали, как спасти машины от износа Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.

Происшествия На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан К вечеру среды стало известно об одном погибшем туристе. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал, сообщили пожарные.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Происшествия В Иркутской области подтопило еще пять поселков Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.