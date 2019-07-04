Общество

Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягодТАСС 02:29

Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
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Минсельхоз не планирует ограничивать сбор диких грибов и ягод

Коммерсантъ03:41

Минсельхоз объяснил инициативу по регулированию сбора диких ягод и грибов

РБК02:59

Минсельхоз не планирует ограничивать или запрещать сбор грибов и ягод

Эхо Москвы03:37

Минсельхоз обещает поддержку предприятиям по заготовке ягод и грибов

BFM.ru03:17

Минсельхоз не планирует ограничивать сбор дикоросов гражданами

Парламентская газета02:31

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

РИА Новостивчера в 12:33

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

RT на русскомвчера в 12:14
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В Лондоне подтвердили попытку самоубийства внука Назарбаева

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Появились фотографии атомной подводной лодки проект 09786 «Оренбург», носителя атомной глубоководной станции проекта 10831, на которой 1 июля произошел пожар.
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Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
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Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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Политика

Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом поставки F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с угрозой американских властей отказать Анкаре в поставках истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:51
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
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Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
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Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
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В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации

Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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Windows 10 теперь может показывать уведомления с Android-смартфонов

Microsoft продолжает расширят функционал приложения Your Phone (Ваш телефон) и в новом обновлении уже появилась возможность показа на компьютере уведомлений Android-устройств.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
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В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

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Ученые нашли неожиданные причины инсульта

Другими факторами риска развития инсульта являются алкоголь и кровоточивость десен.
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Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

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Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
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Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
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Авто

Электрический гиперкар Lotus получил название Evija

Автомобильный бренд Lotus 16 июля может официально представить публике новейший электрически гиперкар под названием Lotus Evija.
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Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
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