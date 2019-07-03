Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибовИзвестия вчера в 12:32
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного ведомством.
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Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
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Как шизофрения разрушила личную жизнь звезды «Мимино» Фрунзика Мкртчяна
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Обновлено вчера в 21:54
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено вчера в 03:14
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В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет
Обновлено вчера в 11:36
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В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
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Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено 02 июля в 08:01
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«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
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Обвинившая ВСУ в обстрелах Донбасса пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оказалась под прицелом ГПУ
Пресс-секретаря Зеленского вызывали на допрос в связи с ее заявлениями об обстреле Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 15:52
Технологии
Стала известна дата полного перехода россиян на электронные паспорта
Полная замена бумажных паспортов предполагается завершить к декабрю 2028 года.
Обновлено вчера в 15:00
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Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
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Обновлено 02 июля в 14:05
Общество
СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
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Обновлено вчера в 20:59
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«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
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Обновлено вчера в 07:30
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Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
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В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м
Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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