Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Когда-то их сбором и переработкой занимались местные организации потребкооперации, а также многочисленные "частники".

Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

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