Экономика

Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напиткиRambler News Service 02:49

«Минсельхоз поддерживает инициативу Правительства РФ о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать её с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли», – говорится в сообщении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки

Коммерсантъ05:20

Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки

Интерфакс04:10

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

Российская газета03:48

Минсельхоз поддержал идею о минимальной розничной цене на винные напитки

РБК03:50

Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки

РИА Новости03:02

Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки

Rambler News Service02:49

Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки

ТАСС02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Политика

В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Политика

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» отказались ехать в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая.
Обновлено в 14:41
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика

Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.
Обновлено в 11:22
Политика

Названы условия возвращения России в ПАСЕ

Госскретарь Франции при министерстве иностранных дел по вопросам Европы Амели де Моншален перечислила условия возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 08:10
Политика

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы США

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка состоялась, несмотря на угрозы со стороны США.
Обновлено в 14:07
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Происшествия

«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»

В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено в 15:05
Футбол

Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию клубов Грузии

Обновлено в 13:48
Экономика

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Политика

Новая церковь Украины лишила Филарета права управления епархией

Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 15:27
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду

Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Футбол

Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Космос

Астрономы обнаруживают новый массивный коричневый карлик

Международная команда астрономов обнаружила новый коричневый карлик, являющийся одним из наиболее массивных объектов своего рода, открытых на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 23:51
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное