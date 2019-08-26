Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земельРоссийская газета 02:31
Контроль призван предупредить нарушения законодательства на землях сельхозназначения, а также устранить причины нарушений. Таким образом, до 2024 года Минсельхоз планирует ввести в оборот 4,8 миллиона гектаров земель сельхозназначения.
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с чего всё началось
До 2024 года Минсельхоз планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения. Это произойдет в том числе за счет отъема участков, которые находятся в собственности предпринимателей, но простаивают более трех лет, сообщили «Известиям» в ведомстве.Известиявчера в 17:01
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