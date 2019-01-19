Экономика
Минсельхоз ожидает рост АПК на 1,5 в 2019 годуМетагазета 04:18
В октябре 2018 года Минсельхоз ожидал, что рост сельхозпроизводства в России замедлится до 1%, тогда как в 2017 году он составил 2,4%, однако в 2019 году ожидалась положительная динамика.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Авто
Эксперты назвали самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Обновлено в 02:40
Экономика
На Ровненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети
"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:44
Общество
Умер самый богатый человек Филиппин
Уточняется, что он умер во сне. Генри Си занял первое место в списке самых богатых людей Филиппин по версии Forbes в 2018 году.
Обновлено в 00:31
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов
Беременные женщины в Саудовской Аравии больше не обязаны получать согласие мужчин на проведение родов.
Обновлено в 03:48
Происшествия
При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек
El Financiero сообщает, что в результате произошедшего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
СМИ: В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
Неизвестные обокрали квартиру бывшего губернатора Приморского края бизнесмена Сергея Дарькина в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 03:10
Общество
В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней
Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Tesla увольняет 7% постоянных сотрудников
Генеральный директор Tesla Элон Маск (Elon Musk) объявил, что компания увольняет 7% постоянных сотрудников, стремясь сократить расходы и увеличить прибыль.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»
Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Общество
В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза
Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Минсельхоз отметил рост цен на некоторые продукты
На днях вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для роста цен на продукты выше темпов инфляции в этому году нет, но возможны всплески по отдельным товарам.
Обновлено в 03:30
Теннис
Джокович встретится с Медведевым в четвертом круге Australian Open
Обновлено в 03:01
Культура
Известный советский сатирик скончался в США
Обновлено в 02:53
Интернет
Facebook тестирует новую соцсеть для подростков
Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания Facebook запустила новый сайт HR-направления, позволяющий публиковать и просматривать вакансии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Пожар на складе в Благовещенске потушен
Крупный пожар на складе с полистиролом в Благовещенске ликвидирован, пострадавших нет. Пожарные проводят проливку, передает ТАСС.
Обновлено в 01:51
Авто
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной
Китайский автопроизводитель Chery совсем скоро запустит на российский рынок новый флагманский кроссовер.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
В Вологодской области начали продавать яйца поштучно
В магазинах Вологодской области началась поштучная продажа яиц.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть
Украина покупает в Белоруссии топливо, сделанное из российской нефти, так как у нее нет альтернатив.
Обновлено в 03:42
Транспорт
В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт
Участок Ферганской улицы в Москве временно перекрыли второй раз на этой неделе. Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта.
Обновлено в 00:50
Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Авто
Представлено обновленное семейство Ford Mondeo
Обновлено вчера в 05:54
Музыка
Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги
Обновлено в 02:10
Происшествия
Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США
Обновлено вчера в 21:45
Недвижимость
Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей
По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины
Большинство кандидатов в президенты Украины ведут незаконную агитационную кампанию. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.
Обновлено вчера в 21:04
Путешествия
На Бали планируют ввести налог для туристов
Обновлено вчера в 22:31
Наука
Названа смертельная опасность долгого сна для беременных
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли
Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Алексея Кириллова (Алекс Лесли), которые были задержаны накануне по делу о вовлечении в занятие проституцией.
Обновлено вчера в 09:32