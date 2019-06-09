Происшествия
Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»Коммерсантъ 18:57
Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО "Росагролизинг" вместо Росимущества.
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Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
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В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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