Происшествия

Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»Коммерсантъ 18:57

Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО "Росагролизинг" вместо Росимущества.
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РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» выйдут с первыми полосами в поддержку Голунова

ТАСС17:46

Газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выходят сегодня с одинаковой первой полосой в поддержку Ивана Голунова

Эхо Москвы18:03

Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»

Коммерсантъ18:57

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые выйдут с одинаковой первой полосой

Ведомости16:17

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

РБК16:17

РБК, «Ведомости» и «Ъ» выйдут с одинаковой 1-й полосой в поддержку Голунова

Газета.Ru16:54

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

РИА Новости16:39
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
Происшествия

Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» 20 минут кружил над Петербургом из-за грозы

Самолет "Аэрофлота" вылетевший из Петербурга в Москву треть часа кружил над Пулково из-за плохих погодных условий.
Обновлено в 12:02
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Автоспорт

Франц Тост: Даниил фантастически провёл гонку

Обновлено в 18:48
Игры

Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года

Обновлено в 22:36
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Общество

Ветераны боев на Даманском требуют от властей выплат как ветераны ВОВ

Обновлено в 20:54
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Единоборства

Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Авто

Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов

Обновлено в 06:42
Экономика

«Одноклассники» разыгрались

Пользователи социальной сети удвоили внутриигровые покупки Социальная сеть "Одноклассники" по итогам января — мая 2019 года удвоила выплаты разработчикам мобильных игр внутри приложения, зависящие от объема внутриигровых покупок пользователей.
Обновлено в 18:57
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Обновлено в 14:31
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Политика

Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Шоу-бизнес

Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы

9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Обновлено в 10:00
Технологии

Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете

Рост онлайн-продаж «умных» телефонов составил 35–40%, в розничных магазинах намного ниже — всего 2%. Эксперты полагают, что помимо развития электронных платежей, на ситуацию могло повлиять навязывание дополнительных услуг в магазинах, которого покупатели стараются избежать, а также завышенные в офлайне цены на дополнительные аксессуары.
Обновлено в 22:15
Происшествия

Девять шахтеров погибли в результате ЧП на северо-востоке Китая

Обновлено в 22:30
Гаджеты

Смартфон Vivo X27 выйдет в новом цвете

Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

В НАТО назвали цель учений на Балтике

Обновлено в 17:11
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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