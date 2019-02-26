Минсельхоз отрицает введение квот на экспорт зернаКоммерсантъ 03:57

Прогноз экспорта на 2018/19 сельскохозяйственный год (длится с июля по июнь) Минсельхоз не менял – 42 млн т, это на 20% меньше, чем в 2017/18 г.: 52,4 млн т. Прогноз формируется в том числе и по данным ключевых экспортеров, знает он.

с чего всё началось

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в зерновых компаниях сообщили, что Россия ввела ограничения на вывоз зерна. По информации газеты, негласные квоты были распределены между крупными трейдерами на основе показателей экспорта октября 2018 года.

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