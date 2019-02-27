Экономика

Минсельхоз отрицает введение квот на экспорт зернаКоммерсантъ 03:57

«Информация о распределении Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности»,— сообщила пресс-служба ведомства (цитата по «Интерфаксу»). Минсельхоз отмечает, что никакие ограничения не обсуждаются и предпосылок для корректировки по экспорту зерна нет.
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с чего всё началось

Россия ввела негласные ограничения на экспорт зерна

Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров зерна – чиновники опасаются, что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 г. оказался скромным, сообщили «Ведомостям» четыре менеджера зерновых компаний, в том числе топ-менеджеры экспортных компаний, и подтвердили два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 16:02

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