Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в РоссииРБК вчера в 07:40
В министерстве добавили, что рост цен на хлеб по отдельным позициям находится на уровне ниже инфляции по сравнению с данными прошлого года, а по другим в некоторой степени его превышает.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
Лебедев пообещал не эмигрировать из России и умереть в Москве
Ранее Лебедев назвал «бредом» свое заявление об отъезде из России.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Технологии
Двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в 2020 году
Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в первом квартале 2020 года.
Обновлено в 00:22
Общество
Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды
На Украине из-за непогоды без электричества остались 205 населенных пунктов, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:09
Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено вчера в 14:48
Культура
Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского
Украинская юмористическая студия «Квартал 95», основателем которой был Владимир Зеленский, подобрала актера, который будет исполнять в номерах роль главы государства.
Обновлено вчера в 18:37
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
«Спартак» стартовал в Лиге Европы с трудной победы над «Туном»
Московский «Спартак» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл в гостях швейцарский «Тун».
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Оренбургской области в ДТП погибли три человека
Три человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Бузулукском районе Оренбургской области.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке
Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:07
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено 07 августа в 11:55
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено вчера в 04:29
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
В сети обсуждается эффективность армейских пикапов «Нива» для спецподразделений
В сети развернулось обсуждение использования внедорожника «Нива» в формате пикапа для подразделений специального назначения.
Обновлено в 02:04
Политика
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Турция "не признала и не признает аннексию Крыма" и продолжит защиту прав крымских татар.
Обновлено вчера в 13:45
Энергетика
Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евро
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн).
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Минсельхоз выступил за уничтожение санкционных продуктов
Минсельхоз России выступил против запрета уничтожать санкционные продукты, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замглавы ведомства Оксаны Лут.
Обновлено в 02:19
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Политика
Мэр Нагасаки призвал РФ и США к ядерному разоружению
Россия и Соединенные Штаты должны взять на себя ведущую роль в ядерном разоружении, заявил 9 августа мэр Нагасаки Томихиса Тауэ на памятной церемонии в связи с 74-й годовщиной атомной бомбардировки города.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество
Синоптик назвал время окончания шторма в Москве
До вечера 9 августа в городе ожидаются очень сильный дождь и шквалистый ветер до 20 – 25 м / с. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города к осторожности из-за штормового предупреждения.
Обновлено в 01:45
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено в 00:34
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Китайские СМИ предсказали крах американской GPS
Американская GPS всегда занимала наибольшую долю на рынке глобальных навигационных систем, однако после «хороших новостей» из России и Китая стало понятно, что дни спутниковой навигационной системы США сочтены, пишет китайский портал Sina.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
Порядка 200 человек получили ранения в результате схода оползня в южном индийском штате Керала, который уже больше месяца находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщают экстренные службы региона.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41