Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетяхLenta.ru вчера в 03:12

Ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но отмечается подорожание некоторых продуктов в торговых сетях, заявил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".

с чего всё началось

Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг. Ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется как стабильная.

В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

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