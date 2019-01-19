Экономика
Минсельхоз отметил рост цен на некоторые продуктыРИА Новости вчера в 03:30
На днях вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для роста цен на продукты выше темпов инфляции в этому году нет, но возможны всплески по отдельным товарам. По данным Росстата, в 2018 году инфляция составила 4,3 процента, а продовольственные товары подорожали на 4,7 процента.
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Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг. Ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется как стабильная.
с чего всё началось
Ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но отмечается подорожание некоторых продуктов в торговых сетях, заявил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".РИА Новостивчера в 03:30
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