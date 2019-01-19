Экономика

Минсельхоз отметил рост цен на некоторые продуктыРИА Новости вчера в 03:30

На днях вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для роста цен на продукты выше темпов инфляции в этому году нет, но возможны всплески по отдельным товарам. По данным Росстата, в 2018 году инфляция составила 4,3 процента, а продовольственные товары подорожали на 4,7 процента.
Читать в источнике
Дмитрий Патрушев
Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг. Ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется как стабильная.
— Дмитрий ПатрушевБИЗНЕС Online вчера в 04:05
с чего всё началось

Минсельхоз отметил рост цен на некоторые продукты

Ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но отмечается подорожание некоторых продуктов в торговых сетях, заявил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".
РИА Новостивчера в 03:30

Подробнее о событии

Минсельхоз перечислил подорожавшие продукты

URA.Ruвчера в 10:01

В Минсельхозе назвали категории товаров, подорожавших в магазинах

РЕН ТВвчера в 06:12

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на продовольственные товары в России

RT на русскомвчера в 03:42

В Минсельхозе оценили ситуацию с ростом цен на продукты в торговых сетях

Газета.Ruвчера в 04:17

Минсельхоз отметил рост цен на некоторые продукты

РИА Новостивчера в 03:30

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

Lenta.ruвчера в 03:12

В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию на продуктовом рынке России

ТАССвчера в 02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Экономика

Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы

Сирия в январе закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы, в феврале планируется приобретение такого же объема на фоне рекордно низкого урожая 2018 года, заявил гендиректор государственной Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Париж заявил о введении налога на «большую четверку» во главе с Google

К концу февраля на рассмотрение французского правительства будет вынесен законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь тех, которые входят в «большую четверку», — Google, Amazon, Facebook и Apple, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Обновлено в 05:22
Экономика

Рост ВВП Китая может стать самым низким почти за 30 лет

Экономический рост Китая в 2018 году может стать самым низким за последние 28 лет.
Обновлено в 04:36
Энергетика

Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика

Экспорт продукции из Мордовии вырос на 28% по итогам 2018 года

Объем экспорта произведенной в Мордовии продукции составил по итогам 2018 года $285 млн - это на 28% больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Москва против Петербурга: где лучше живется энергетикам

Москва и Санкт-Петербург соперничают во многом — даже в доходности энергетических компаний.
Обновлено в 01:20
Экономика

Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать

Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто.
Обновлено вчера в 02:50
Экономика

В Китае собираются стимулировать потребление

Среди сфер продаж, которые признано необходимым стимулировать в первую очередь, называют потребление автомобилей и бытовой техники; отмечено, что в ряде местностей ради более широкой поддержки приобретения «зеленых» и «умных» авто, такое стимулирование будет подкрепляться соответствующими плановыми политическими установками.
Обновлено в 06:56
Экономика

WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности

Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.
Обновлено 18 января в 15:47
Экономика

Xiaomi открыла региональное подразделение в Африке

Китайская компания провела реорганизацию ряда региональных подразделений.
Обновлено вчера в 04:46
Энергетика

В Грузии рассказали о переговорах по новому соглашению с «Газпромом»

Согласно последнему договору между Грузией и компанией "Газпром экспорт", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только денежными средствами.
Обновлено вчера в 17:31
Экономика

Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП на 40%

Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1% до 0,6%, сообщает информагентство Askanews в пятницу, 18 января.
Обновлено 18 января в 10:17
Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено 18 января в 13:44
Экономика

Завод по переработке пластика откроется в Нижнем Новгороде

В Московском районе Нижнего Новгорода в III квартале 2019 года откроется завод по переработке пластика.
Обновлено 18 января в 13:22
Экономика

Посол Белоруссии дал прогноз по спору с Россией в нефтегазовой сфере

Белорусские власти убеждены, что Москве и Минску удастся урегулировать разногласия в нефтегазовой сфере, заявил посол республики в России Владимир Семашко.
Обновлено в 05:15
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», акционер Газпрома
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное