Экономика

Минсельхоз отметил рост цен на некоторые продуктыРИА Новости 03:30

На днях вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для роста цен на продукты выше темпов инфляции в этому году нет, но возможны всплески по отдельным товарам. По данным Росстата, в 2018 году инфляция составила 4,3 процента, а продовольственные товары подорожали на 4,7 процента.
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Дмитрий Патрушев
Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг. Ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется как стабильная.
— Дмитрий ПатрушевБИЗНЕС Online 04:05
с чего всё началось

Минсельхоз отметил рост цен на некоторые продукты

Ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но отмечается подорожание некоторых продуктов в торговых сетях, заявил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
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По меньшей мере 20 человек погибли, ещё 71 — пострадал при взрыве и последующем пожаре трубопровода в штате Идальго, в Мексике.
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Тела двух летчиков, которые погибли после инцидента с двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34 в небе над Японским морем, были опутаны частями парашютной системы.
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», акционер Газпрома
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