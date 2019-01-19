Экономика
Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетяхLenta.ru 03:12
В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.
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Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг. Ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется как стабильная.
с чего всё началось
Ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но отмечается подорожание некоторых продуктов в торговых сетях, заявил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".РИА Новости03:30
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