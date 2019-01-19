Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетяхLenta.ru 03:12

Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг. Ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется как стабильная.

В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

Общество Общество МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил российских граждан о сильных ливнях и снегопадах в центральной и северо-восточной частях США, из-за которых отменено более тысячи авиарейсов.

Происшествия Происшествия В Бенгальском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,0 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг недалеко от Никобарских островов в Бенгальском заливе, сообщил Метеорологический департамент Индии.

Космос Космос Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник США Сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США.

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 70 человек Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 70 человек, сообщает телеканал Milenio TV . Ранее сообщалось 66 погибших и 76 раненых.

Происшествия Происшествия Королеву Британии уличили в нарушении ПДД Британцы заметили королеву Елизавету II за рулем своего Range Rover без ремня безопасности.

Политика Политика Суд в Конго объявил Феликса Чисикеди победителем президентских выборов Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) объявил предварительные итоги президентских выборов, которые прошли в стране 30 декабря 2018 года, действительными.

Происшествия Происшествия Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток Нагатинский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания Насте Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич), задержанной в четверг в аэропорту Шереметьево в рамках возбужденного уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Политика Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС", которую можно будет использовать в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.

Происшествия Происшествия В Бельгии «Желтые жилеты» совершили нападение на съемочную группу Участники протестной акции «Желтые жилеты» совершили нападение на журналистов одного из бельгийских телевизионных каналов, сообщает «ТАСС».

Кино Кино «Броненосец Потемкин» возглавил топ-10 популярных на Западе фильмов Самым титулованным отечественным фильмом посчитали «Броненосец Потёмкин». Он был выпущен на экраны в 1926 году.

Происшествия Происшествия На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон У Брэда Питта - новый роман: актер встречается со своей коллегой по Голливуду Шарлиз Терон.

Авто Авто Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.

Общество Общество Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

Происшествия Происшествия Два человека получили ножевые ранения при потасовке в метро в Москве В Москве при потасовке в метро двое мужчин получили ножевые ранения.

Авто Авто Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.

Происшествия Происшествия Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров.

Авто Авто Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.

Политика Политика Школьник показал видео из самолета президента России Школьник из Башкирии, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт №1, опубликовал на YouTube видео с рассказом о воздушном судне главы государства.

Общество Общество Астрономы рассказали, как будет проходить полное лунное затмение

Происшествия Происшествия В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

Экономика Экономика ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.

Спорт Спорт Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.

Гаджеты Гаджеты Samsung оснастит Galaxy S10+ аккумулятором на 4000 мАч Ранее в сети появилась информация, что Samsung Galaxy S10+ оснастят двойной камерой, одна из которых получит широкоугольный объектив.

Музыка Музыка Архив панк-группы «Гражданская оборона» будет продан на аукционе Одна из самых влиятельных на панк-сцене СССР группа "Гражданская оборона" была основана в 1984 году в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым.

Происшествия Происшествия В США из-за снегопадов погибли три человека В США жертвами снегопадов стали три человека. Двое погибли в штате Висконсин: их машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.