Экономика
Минсельхоз отчитался об экспорте зернаLenta.ru 05:14
Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
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Минсельхоз: экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн
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