Экономика
Минсельхоз отчитался об экспорте зернаLenta.ru 05:14
Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
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Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 году) составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы — 35,2 миллиона тонн, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.ПРАЙМ05:01
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