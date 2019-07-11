Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 году) составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы — 35,2 миллиона тонн, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

с чего всё началось

Экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 43,3 млн тонн, в том числе экспортировано 35,2 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ обновил прогноз по урожаю и экспорту зерна

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